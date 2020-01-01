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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المراجعة النهائية لـ«الجيولوجيا» لطلاب الثانوية العامة 2020

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:57 ص
طلاب الثانويه العامه
طلاب الثانويه العامه
نورهان عبدالرحمن
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يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض امتحان الجيولوجيا لشعبة علمي علوم، في آخر أيام امتحاناتهم لهذا العام الدراسي.

وتم إجراء الامتحانات هذا العام وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم "الدستور" مراجعة ليلة الامتحان لأهم الأرقام الخاصة بمادة الجيولوجيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم انتهاء تصحيح المواد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وسيتم اعتماد النتيجة بعد العودة من إجازة العيد.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).

وأدى الطلاب الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، كما يؤدون الأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.
المراجعة النهائية لـ«الجيولوجيا» لطلاب الثانوية العامة 2020
المراجعة النهائية لـ«الجيولوجيا» لطلاب الثانوية العامة 2020
المراجعة النهائية لـ«الجيولوجيا» لطلاب الثانوية العامة 2020
المراجعة النهائية لـ«الجيولوجيا» لطلاب الثانوية العامة 2020

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