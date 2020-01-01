عبد الرحمن أبو زهرة: محمود الجندي مات محسورا من الوسط الفني

أكد الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، أنه لن يؤدي دور "ضيف شرف" في أي عمل فني مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركاته الفنية في المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، مستطردا: "مش هخليهم يعملوا معايا زي ما عملو مع محمود الجندي".وأضاف "أبوزهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنان محمود الجندي "مات محسور من الوسط الفني لأن مكنوش بيقيموه كويس"، مشيرًا إلى أنه يسمى لقب "ضيف الشرف" في العمل الفني بضيف "القرف"، مؤكدا أنه لن يلعب دور ضيف الشرف إلى حين وفاته.