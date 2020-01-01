أمريكا تساهم بمليوني دولار لمكافحة كورونا في ليبيا

ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساعدات الإنسانية، بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا في ليبيا.وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن هذا المبلغ سيساهم في تنفيذ برامج اليونيسف للاستجابة لوباء فيروس كورونا في ليبيا.وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبد الرحمن غندور، إنه من خلال هذه الشراكة المحورية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستتمكن اليونيسف من توسيع نطاق استجابتها للوباء في ليبيا، ذلك البلد الذي تأثر بشدة بالأزمة الإنسانية نتيجة للنزاع المسلح، حسبما نقلت قناة ليبيا 24.ومن جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي، الذي ترك عرضة لهذا الفيروس بسبب سنوات من النزاع.وأشار إلى أن واشنطن في شراكة مع اليونيسف لتوفير الدعم المنقذ للحياة لمنع انتشار كورونا في المجتمعات الأكثر ضعفًا في ليبيا.