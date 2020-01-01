رئيس «أعيان ليبيا»: الجيش التركي أهان كرامته

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن وصول القبائل الليبية للقاهرة يؤكد دور مصر في حماية الأمن القومي العربي، موضحًا أنه رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن مصر لم تتأخر على الأشقاء الليبيين.وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي أهان كرامته بأفعاله الأخيرة في ليبيا عندما استخدم بما يسمى بالجيش الانتشاري المكون من مرتزقة من سوريا وميليشيات إجرامية، وأعضاء جماعة الإخوان.وأشار إلى أن المستعمر التركي يسعى للاستيلاء على خيرات ليبيا، وذلك ظهر جليًا من تنقيبه عن الغاز في ليبيا.واستقبلت القاهرة قبل قليل وفدًا من المجلس الأعلى للشيوخ وأعيان القبائل الليبية الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من "بن غازي"، من أجل مناقشة مستجدات الأزمة الليبية الراهنة وسبل الخروج من هذه الأزمة.