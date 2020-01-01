رئيس القبائل الليبية: نحتاج دعم القوات المصرية لطرد المستعمر التركي

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن وفد القبائل الذي وصل إلى مصر اليوم الأربعاء، يمثل طوائف الشعب الليبي، مردفا: «جئنا للقاهرة لنقول إن مصر وليبيا شعب واحد».وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الوفد يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن دعمه لمصر»، مردفًا: «نحن في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية».وأضاف: «الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق»، مردفًا: «أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل».وأشار إلى أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية، واختتم: «نقول للعالم إن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي».