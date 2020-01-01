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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس القبائل الليبية: نحتاج دعم القوات المصرية لطرد المستعمر التركي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:23 م
محمد المصباحي
محمد المصباحي
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، إن وفد القبائل الذي وصل إلى مصر اليوم الأربعاء، يمثل طوائف الشعب الليبي، مردفا: «جئنا للقاهرة لنقول إن مصر وليبيا شعب واحد».

وأضاف "المصباحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «الوفد يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن دعمه لمصر»، مردفًا: «نحن في حاجة لدعم القوات المسلحة المصرية لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية».

وأضاف: «الجيش التركي يعتمد على جذب المرتزقة من مختلف المناطق»، مردفًا: «أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل».

وأشار إلى أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية، واختتم: «نقول للعالم إن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي».

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