رامي رضوان: أردوغان يواجه تحديات اقتصادية في تركيا

قال الإعلامي رامي رضوان، إن التدخلات التركية في سوريا والعراق ومؤخرًا في ليبيا غريبة للغاية من دولة تواجه تحديات اقتصادية ونسبة بطالة كبيرة بين الشباب، معقبًا: "ليه بتعمل كده يا أردوغان في ظل ظروفها دي؟ ويا ترى مين اللي بيدعمك".وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن مصر أصبحت تواجه مخاطر كبيرة من حولها في المنطقة، لذلك يجب أن تستمر في طريقها في التنمية المستدامة، متابعًا: "لما يبقى أكلنا وشربنا من صنع إيدينا هنبقى أقويا ومحدش هيقدر يهزمنا".