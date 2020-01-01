أفلام عيد الأضحى 2020.. قصة فيلم ورقة جمعية المرشح للعرض

قصة فيلم ورقة جمعية



أفلام عيد الأضحى 2020 وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبدالله" الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.



يشارك فى بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلي. وعلم «الدستور» أن قصة العمل المرشح للعرض بموسم الأضحى تدور داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، في إطار من الدراما الاجتماعية التي تظهر إيجابيات وسلبيات الحارة.وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبدالله" الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.يشارك فى بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلي.





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يبحث الكثير عن أفلام عيد الأضحى 2020 فأيام قليلة وينطلق موسم عيد الأضحى المبارك، بمشاركة عدد قليل من الأعمال الفنية التي انتهى صنّاعها من تصويرها مؤخرًا، من ضمنها فيلم «ورقة جمعية» وهو العمل الذي تلعب الفنانة لوسي بطولته.