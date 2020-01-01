القمص ماركوس مرجان يشارك في دورة الخدام بإيبارشية المنيا

يشارك القمص ماركوس مرجان راعي كنيسة السيدة العذراء بالنزهة الجديدة، مساء اليوم في دورة الخدام بإيبارشية المنيا "دون حضور" عبر البث المباشر "أونلاين".ويناقش خلال الدورة موضوع "الكنيسة الواحدة وحكايات الإنشقاقات"، ويأتي ذلك في إطار حرص الأنبا مكاريوس الأسقف العام بإيبارشية المنيا، على تنظيم دورات أونلاين للخدام خلال فترة تعليق الصلوات.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الأسبوع الجاري بقداس عيد الرسل، ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس في روما على يد نيرون، والذي يعد هذا العام قداسًا استثنائيًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.