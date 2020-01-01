خالد المحجوب: الجيش الليبي قادر على مواجهة المرتزقة (فيديو)

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي الوطني، إن الجيش الليبي قادر على مواجهة المرتزقة الذين وصل عددهم في صرب إلى 10 آلاف، مؤكدًا أنه يحق لمصر التدخل كونها الشريك الحقيقي لليبيا.وأضاف "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أنه في حال عدم وجود الجيش التركي والمرتزقة في طرابلس، كان الجيش الليبي يستطيع الدخول.وأكد أن الخديعة التي قام بها الأتراك والإخوان من تسريب المرتزقة إلى طرابلس، توضح أنه أسلوبهم كما جرت العادة عليهم في حروبهم ونقدهم للعهود، مشيرًا إلى أن هناك أنابيب للري قصفها الجيش التركي في صرب.