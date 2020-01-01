نائب رئيس «مستقبل وطن»: نستهدف 80% من مقاعد الشيوخ الفردي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب طرح فكرة قوائم تحالف الأحزاب الوطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، لأن مصر تتعرض لمخاطر كبيرة، وهناك استحقاقات دستورية يجب أن تتم.وأضاف الخولي، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن القائمة الوطنية للأحزاب تضم جميع الأفكار، وستساعد الأحزاب التي لن تستطيع خوض الانتخابات في دائرة واسعة.ولفت إلى أن قائمة تحالف الأحزاب الوطنية تضم 11 حزبًا ولن نتحالف مع أحزاب دينية، مردفًا: «نعتذر للصحافة على التكتم بشأن التحالف الفترة الماضية، لكن حرصنا كان على إنجاح خطة التحالف».وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يستهدف 80% من المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.