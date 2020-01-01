وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.وناقش الفريق أول محمد زكي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وتطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة وملف التدريبات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين القوات المسلحة فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك فى المجال العسكري.وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التى حققتها القوات المسلحة فى تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدا عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.وفى سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.