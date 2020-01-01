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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعداد إصابات فيروس كورونا فى العالم اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:36 م
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 578.746 شخصًا في العالم منذ أن أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين ظهوره في أواخر ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، استنادًا إلى مصادر رسميّة اليوم الأربعاء.

وسُجّلت رسميًّا أكثر من 13.346.550 إصابة بالفيروس في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 7.238.600 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءًا من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ بعض الدول لا تُجري فحوصًا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، بينما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 136،466 وفاة من أصل 3،431،574 إصابة، وشُفي ما لا يقلّ عن 1049098 شخصًا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّرًا بالوباء هي البرازيل، حيث سُجّلت 74133 وفاة من أصل 1.926.824 إصابة، تليها المملكة المتّحدة بتسجيلها 44968 وفاة (291.373 إصابة)، والمكسيك مع 36327 وفاة (311.486 إصابة) وايطاليا مع 34984 وفاة (243.344 إصابة).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميًّا تسجيل 4634 وفاة من أصل 83611 إصابة (6 إصابات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) فيما شُفي 78693 شخصًا.

وأحصت أوروبا اليوم الأربعاء، 203،507 وفيات من أصل 2،873،277 إصابة، فيما أحصت أميركا اللاتينيّة والكاريبي 149،392 وفاة من أصل 3،491،037 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 145،300 وفاة من أصل 3،539،951 إصابة.

وسجلت آسيا 45452 وفاة من أصل 1،856،267 إصابة، والشرق الأوسط 21220 وفاة من أصل 949،542 إصابة، وإفريقيا 13735 وفاة من أصل 624،406 إصابات، وأوقيانيا 140 وفاة من أصل 12074 إصابة.

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