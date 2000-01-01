حبس متهمين ضبطا بـ1.1 مليون جنيه للاتجار في العملة بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الزيتون تم ضبط شخص، بحوزته (مبلغ مالي 20 ألف يورو، مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفي من أحد الأشخاص.وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط الثاني بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عبارة عن 700 ألف جنيه مصري- 3000 دولار أمريكي-2000 جنيه إسترليني -660 ريال سعودي)وبمناقشته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي للتربح الغير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.