حبس متهمين ضبطا بـ1.1 مليون جنيه للاتجار في العملة بالزيتون
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:16 م
داليا عبد الباسططباعة
أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس شخصين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الزيتون تم ضبط شخص، بحوزته (مبلغ مالي 20 ألف يورو، مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفي من أحد الأشخاص.
وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط الثاني بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عبارة عن 700 ألف جنيه مصري- 3000 دولار أمريكي-2000 جنيه إسترليني -660 ريال سعودي)
وبمناقشته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي للتربح الغير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الزيتون تم ضبط شخص، بحوزته (مبلغ مالي 20 ألف يورو، مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزته أقر باستبداله خارج السوق المصرفي من أحد الأشخاص.
وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط الثاني بمسكنه وبحوزته (مبالغ مالية عبارة عن 700 ألف جنيه مصري- 3000 دولار أمريكي-2000 جنيه إسترليني -660 ريال سعودي)
وبمناقشته بما جاء بأقوال الأول وما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي للتربح الغير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، العرض على النيابة للتحقيق.