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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجم ستار أكاديمي يعود بـ «ليالى القاهرة» لتنشيط السياحة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:05 م
محمد مغربي
محمد مغربي
حسين الجندي
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يطرح محمد مغربي، نجم برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته السابعة، كليب أغنيته الجديدة "ليالي القاهرة" لتنشيط السياحة بعد الغلق بسبب فيروس كورونا، من كلمات الشاعر أحمد عبد النبي، ولحن محمد خالد، توزيع محمد مجدي، تم تصويرها بأجمل الأماكن السياحية، فيما يطرح بعدها أغنية سينجل بعنوان "وليه"، من كلماته وألحانه.

ويعتبر "ليالي القاهرة" عودة لمغربي للكليبات بعد غياب لمدة ٥ سنوات، فقد كان كليب أغنية "مش ملك نفسى" أخر كليباته، كلمات الشاعرة عبير الرزار، ألحان حمادة على، وتوزيع محمد عباس، ومن إخراج نهى البحطيطى. 

أخر أغنياته "متستناش" من كلمات أمار مصطفي، ألحان مصطفي أمين، توزيع ماريو ماركوس حلمي، ميكس وماستر حسام سعيد.

طرح محمد مغربي في عام 2014 ألبومه الأول "قولى وأتمنى" وضم 11 أغنية تعاون فيها مع عدد من الشعراء هم تامر حسين، عبير الرزاز، أحمد فؤاد، محمد سرحان، محمد مصطفى مالك، ووليد الغزالى.

أما الملحنون، فتعاون مع كريم محسن، إيهاب عبد الواحد، عبودى الشرنوبى، حازم عزت، أحمد حسين، حمادة توماس، ومن الموزعين تعاون مع توما، نادر حمدى، محمد شفيق، طارق عبد الجابر، محمد عباس، أسامة عبد الهادى، محمد سمير، وهندسة صوتية محمد صقر، تامر الزؤيبى، هانى محروس، وخالد رءوف.

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