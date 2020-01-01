محافظ المنيا يتابع سير العمل بمشروع المطبعة (صور)

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سير العمل بمشروع المطبعة التابع للديوان العام للمحافظة، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ودفع عجلة الإنتاج من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وخاصة بعد إعلان خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.كما قرر محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة من كليتي الهندسة والفنون الجميلة، والوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، لإعداد دراسة لرفع كفاءة وتطوير إحدى الحدائق بميدان صفي الدين أبو شناف والواقعة خلف مسجد الوداع، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل عدد من الميادين على مستوى مدينة المنيا، من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.وأكد " القاضي" على أهمية الاستفادة من كافة المشروعات الإنتاجية، وبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، مشددا على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها.و رافق المحافظ خلال جولته، اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، ويأتي ذلك ضمن جولات المحافظ، لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية والمشروعات التنموية داخل المحافظة.