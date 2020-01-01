وفد من شيوخ القبائل الليبية فى القاهرة لإعلان تأييده مبادرة البرلمان

كشفت وكالة «نوفا» الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية سوف يزور اليوم الأربعاء، القاهرة، لإعلان تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي للقوات المسحلة المصرية بالتدخل عسكريا في البلاد لحفظ الأمن القومي.يأتي هذا أثر دعوة مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري.وقال مجلس النواب الليبي، في بيان: «في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية».