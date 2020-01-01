«الإنذار الأحمر».. كورونا ينتشر في طوكيو

بلغت مدينة طوكيو حالة الإنذار القصوى إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أفادت الحاكمة يوريكو كويكي اليوم الأربعاء.وأوضحت كويكي، خلال اجتماع خصّص لانتشار وباء (كوفيد-19): "قال لنا الخبراء للتو إن وضع الإصابات بلغ المستوى 4 على سلم من أربعة مستويات، ما يعني أن الإصابات تنتشر على ما يبدو".وهذا الإنذار "الأحمر" في العاصمة الشاسعة البالغ عدد سكانها 14 مليون نسمة والواقعة ضمن منطقة تضم حوالى 37 مليون نسمة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم، لا يعني أن البلدية ستطلب إغلاق متاجر أو إرجاء أحداث.