الصين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 14 يوليو، مقارنة بثلاث حالات قبلها بيوم.وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.ورصدت الصين أيضا أربعة مرضى لم تظهر عليهم أعراض مقابل خمسة قبلها بيوم، وقالت اللجنة إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الثلاثاء 83611، وظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.