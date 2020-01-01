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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

اتهامات لـ«جوجل» بالتجسس على مستخدمى «وضعية التخفى»

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:00 ص
جوجل
جوجل
وكالات
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رفعت شركة قانونية أمريكية دعوى ضد مؤسسة Alphabet Inc، التي تتبع لها شركة "جوجل"، بسبب قيامها بمتابعة أنشطة مستخدمي تطبيقات "جوجل" حتى في حالة تفعيل وضعية التخفي.

وسبق لشركة Boies Schiller Flexner أن رفعت دعوى ضد Alphabet Inc تقدر بـ 5 مليارات دولار، متهمة هذه المؤسسة بـ"التجسس" على مستخدمي متصفح Chrome حتى في حالة وجودهم في وضع التصفح المتخفي.

وجاء في نص الدعوى أن "جوجل" تستمر في التقاط معلومات عن استخدام التطبيقات ومعلومات شخصية للمستخدمين دون موافقتهم.

ولم تعلق Alphabet Inc حتى الآن على هذه التقارير، فيما لم يتم الكشف عن مبلغ الدعوى الجديدة والمطالب المقدمة فيها.

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