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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوقع تشريعًا بفرض عقوبات جديدة على الصين

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 03:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشريعا من شأنه أن يفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين منخرطين في تحركات بكين ذات الصلة بـ "نزع الحكم الذاتي عن هونج كونج".

وقال ترامب إنه وقع أمرا تنفيذيا لإنهاء "الامتيازات الخاصة" التفضيلية لهونج كونج، في استمرار لحملة الرئيس الأمريكي ضد بكين، التي يتهمها بالفشل في معالجة تفشي وباء كورونا على نحو كاف.

وأعلن الرئيس في مايو عن مساعيه لإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج، مشيرا إلى تعامل الصين مع الجائحة.

ولقي التشريع المسمى بـ"قانون محاسبة الخاص بهونج كونج" دعما من الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب أوائل العام الجاري.

ووافق الكونجرس على القانون ردا على فرض بكين قانون الأمن الوطني على هونج كونج، والذي يُخشى أن يكون الهدف منه قمع المعارضة في هونج كونج، التي شهدت احتجاجات كثيفة العام الماضي.

وانتقد ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض على غرار أسلوب الحملات الانتخابية، الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، لعدم التعامل مع الصين بالشكل المناسب أثناء وجودهما في منصبيهما.

وسيكون تغيير الوضع صفعة قوية لعلاقة هونج كونج التجارية مع الولايات المتحدة ومكانة الإقليم كمركز مال آسيوي رئيسي، والذي يعد أيضا مرفقا للمعاملات المالية والتجارية لبكين مع دول أخرى.

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