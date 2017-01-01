طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة

ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية أن طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات، وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية خلال الفترة الأخيرة.وتجاوزت حالات الإصابة اليومية 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة، حيث أظهرت الاختبارات بين العاملين بالعاصمة حالات إصابة في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.