رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: أقنعت دولًا بعدم استخدام خدمات «هواوى»

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:42 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أقنع دولًا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي بحديقة الورود في البيت الأبيض، كما تتزامن مع قرار مجلس الأمن القومي البريطاني بحظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، فضلًا عن سحب جميع معدات "هواوي" من بريطانيا بحلول 2027.

يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودًا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البترول» تكشف أسباب حريق خط مازوت مسطرد

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله في غيبوبة

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

عرض مجموعة من الأنشطة الفنية على مسرح الهناجر.. غدًا

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي