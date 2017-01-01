البرازيل تسجل 1300 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 41857 إصابة جديدة و1300 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال اليوم الأخير.وأشارت وزارة الصحة، إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل وصل إلى مليون و926 ألفا و824 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 74133 شخصًا.وتشهد الحصيلة ارتفاعًا ملموسًا بالمقارنة مع حصيلة الإثنين الماضي، حين تم تسجيل 20286 إصابة جديدة و733 وفاة.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للضحايا والمصابين بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.