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محافظات

رئيس مياه الشرب بالقناة: مستعدون لبدء تشغيل العديد من المشروعات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:17 ص
رئيس مياه الشرب بالقناة
رئيس مياه الشرب بالقناة
مصطفى دياب
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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحي، أن الشركة جاهزة لاستلام العديد من المشروعات الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي لتشغيلها ودخولها الخدمة بشكل كامل بعد الإنتهاء من الأعمال المتبقية والخاصة ببعض الجهات الأخرى.

جاء ذلك خلال عدة لقاءات مع بعض نواب البرلمان بالإسماعيلية منهم: اللواء أشرف عمارة والعميد أحمد سعيد شعيب نائبًا الإسماعيلية لمناقشة العديد من المشاكل أهمها مشكلة الصرف الصحي بأرض الجمعيات والإستعانة بالخبرات الفنية بشركة محافظات القناة من أجل التوصل إلى حلول عاجلة للقضاء علي المشكلة نهائيًا.

كما أكد رئيس الشركة على الاستعداد التام للشركة للمساهمة في حل مشكلة الصرف الصحي بأرض الجمعيات لحين التوصل لحل نهائي لمشاكل محطة الرفع الخاصة بأرض الجمعيات.

والتقى عصمت النائب أحمد شعيب لمتابعة موقف تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة أبوصوير وبحث موقف المشروعات الجاري الإنتهاء منها قريبًا تمهيدًا لاستلام الشركة لتلك المشروعات وبدء تشغيلها ودخولها الخدمة في القريب العاجل.

كما ناقش رئيس مجلس الإدارة أهم المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض محافظة الإسماعيلية في قطاع مياة الشرب والصرف الصحي والعمل على الإسراع في نهو تلك المشروعات في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية ستشهد خلال الفترة المقبلة الإنتهاء من مشروع صرف صحي أبوصوير _ محطة معالجة السبع آبار وغيرها من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

كما ناقش سير مشروعات مياه الشرب في كافة قطاعات محافظة الإسماعيلية وتوابعها، مشددًا على وجود تنسيق كامل بين الجهات المختصة للقضاء علي المشكلات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

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