الجيش الليبى: «الوفاق» حشدت 10 آلاف مقاتل قرب سرت.. وجاهزون للمواجهة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، مساء اليوم الثلاثاء،أن الجيش يرصد كل تحركات الميليشيات في محيط مدينتي سرت والجفرة، مشيرا إلى أن تركيا قد تغامر بالهجوم على المدينتين.وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، أن تركيا مازالت تعول على رفع سقف التصريحات الإعلامية، ولكنها فى المعركة تخسر كل شىء، مؤكدا أن الموقف معقد جدا بالنسبة لتركيا.ورأى "المحجوب" أن المحادثات بين ترامب وأردوغان لا يمكن أن تكون وضعت اللمسات الأخيرة للمعركة فى ليبيا.وأكد أن حكومة الوفاق حشدت قرابة عشرة آلاف من عناصرها بالقرب من مدينة سرت، وأن الجيش جاهز للمواجهة، مشددا على أن أمن مصر وليبيا واحد ومصيرهما مشترك.