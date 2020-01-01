الإبراشي: زيارة مدبولي أسوان تخدم قطاع السياحة (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة أسوان تأتي من منطلق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية الصعيد.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الزيارة ستخدم قطاع السياحة وتبدد مفاهيم كانت سائدة أن لا أحد يهتم بالصعيد.وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي تنمية الصعيد اهتماما كبيرا.. الصعيد الذي كان يشكو ولديه كل الحق من التهميش وعدم الاهتمام بقضاياه أصبح على قائمة اهتمامات الدولة".