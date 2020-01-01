رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المالية: 12 مليار جنيه تكلفة مبادرة تشجيع المنتج المحلى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:13 م
المالية
المالية
سناء إسماعيل
طباعة
قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، والمدير التنفيذي لمبادرة تشجيع المنتج المحلي، إنه سيتم إطلاق المبادرة نهاية الشهر، وتستمر لمدة 3 شهور، ثم يعاد تقييمها ومن الوارد تكرارها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المواطن سيكون المستفيد الأول من مبادرة تشجيع المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن كثير من المصانع تأثرت بجائحة كورونا ومبادرة تشجيع المنتج المحلي ستنهض بالمصانع.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على بيع السلع بتكلفتها الفعلية والتخلي عن هامش الربح، موضحًا أنه سيتم تقديم خصم لجميع السلع لدى التجار والمصنعين بجانب خصم من وزارة المالية لحاملي بطاقات التموين.

وأشار مساعد وزير المالية إلى أن الدولة تتحمل 12 مليار جنيه تكلفة مبادرة تشجيع المنتج المحلي، مؤكدًا أن المبادرة تقوم على تشجيع المنتج المحلي والمصانع المحلية وتشمل سلع معمرة وغير معمرة تم الإتفاق عليها مع اتحاد الصناعات منها الملابس، موضحًا أنه سيتم تم فتح الموقع الإلكتروني لمبادرة تشجيع المنتج المحلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

«الصحة»: 73 وفاة و929 إصابة جديدة بكورونا

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

«البترول» تكشف أسباب حريق خط مازوت مسطرد

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله في غيبوبة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»