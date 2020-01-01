المالية: 12 مليار جنيه تكلفة مبادرة تشجيع المنتج المحلى

قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، والمدير التنفيذي لمبادرة تشجيع المنتج المحلي، إنه سيتم إطلاق المبادرة نهاية الشهر، وتستمر لمدة 3 شهور، ثم يعاد تقييمها ومن الوارد تكرارها.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المواطن سيكون المستفيد الأول من مبادرة تشجيع المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن كثير من المصانع تأثرت بجائحة كورونا ومبادرة تشجيع المنتج المحلي ستنهض بالمصانع.وأوضح أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على بيع السلع بتكلفتها الفعلية والتخلي عن هامش الربح، موضحًا أنه سيتم تقديم خصم لجميع السلع لدى التجار والمصنعين بجانب خصم من وزارة المالية لحاملي بطاقات التموين.وأشار مساعد وزير المالية إلى أن الدولة تتحمل 12 مليار جنيه تكلفة مبادرة تشجيع المنتج المحلي، مؤكدًا أن المبادرة تقوم على تشجيع المنتج المحلي والمصانع المحلية وتشمل سلع معمرة وغير معمرة تم الإتفاق عليها مع اتحاد الصناعات منها الملابس، موضحًا أنه سيتم تم فتح الموقع الإلكتروني لمبادرة تشجيع المنتج المحلي.