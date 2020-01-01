عالم مصري: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطى مرحلة الفقر المائي

وأشار
عالم مصري: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطى مرحلة الفقر المائي
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:59 م
سناء إسماعيلطباعة
قال العالم المصري الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة، في جامعة أخن بألمانيا، إن هناك 5 نقاط خلافية بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، منها ما يتعلق بالجفاف.
وأضاف في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن الفريق المصري الذي يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف، مشيرا إلى أن إعادة الملئ أحد المشاكل الفنية في الأزمة.
وأكد سويلم أن مصر تحتاج إلى 110 مليارات متر مكعب لتخطى مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية تزرع في مصر وتحتاج مياه، موضحا أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن السودان لديها قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة.
وأضاف في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن الفريق المصري الذي يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف، مشيرا إلى أن إعادة الملئ أحد المشاكل الفنية في الأزمة.
وأكد سويلم أن مصر تحتاج إلى 110 مليارات متر مكعب لتخطى مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية تزرع في مصر وتحتاج مياه، موضحا أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن السودان لديها قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة.