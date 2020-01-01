عالم مصري: نحتاج 110 مليارات متر مكعب لتخطى مرحلة الفقر المائي

قال العالم المصري الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة، في جامعة أخن بألمانيا، إن هناك 5 نقاط خلافية بشأن سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، منها ما يتعلق بالجفاف.وأضاف في مداخلة عبر سكايب، لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، إن الفريق المصري الذي يقوم بالتفاوض في ملف سد النهضة، وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الجفاف، مشيرا إلى أن إعادة الملئ أحد المشاكل الفنية في الأزمة.وأكد سويلم أن مصر تحتاج إلى 110 مليارات متر مكعب لتخطى مرحلة الفقر المائي، مضيفا أنه يتم استيراد محاصيل زراعية تزرع في مصر وتحتاج مياه، موضحا أن هناك حاجة إلى البحث عن موارد جديدة للمياه مع الزيادة السكانية.وفي سياق متصل، لفت إلى أن السودان لديها قلق من التغيرات اليومية بشأن ملف المياه في سد النهضة.