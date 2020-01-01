«مبننساش ولادنا».. «البترول» تبحث تعويض المتضررين من حريق خط مسطرد

كشف حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، عن أن الوزارة تقوم بحصر التلفيات نتيجة اشتعال النيران في البنزين المسرب من خط شقير مسطرد على طريق الإسماعيلية.وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الدولة مبتنساش ولادها في أي أزمات، وإن شاء الله يتم التعويض".ولفت إلى أن اللجنة الفنية تبحث سبب حادث حريق خط المواد البترولية، موضحا أن الحريق اشتعل حوالي الساعة 4 عصرا، وتم إبلاغ شركة الأنابيب المسئولة وقت التسريب الساعة 2 ظهرا.وأشار متحدث البترول إلى أن كل منطقة بترولية بها خطة طوارئ وقت الحرائق ولولا ذلك لما تم السيطرة على الحريق، لافتا إلى أن محاولات بعض أصحاب السيارات استكمال السير تسبب في اشتعال خط المواد البترولية.كان عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول، أكد أن عدد السيارات التي احترقت بلغت 31. بينما أعلنت الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد المصابين جراء الحريق ارتفع لـ17، من بينهم اثنين في حالة خطرة.