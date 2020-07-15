

وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم، في العديد من البنوك المصرية، وذلك بعد تراجع دام لأكثر من أسبوع حيث ارتفع سعر اليورو في البنك المركزي المصري وبنك عودة وبنك الاستثمار العربي، مقابل تراجع اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي وبنك اتش اس بي سي.



ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



تراجع اليورو اليوم، في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.17، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 17.99 جنيه وللبيع 18.16، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.19، في في بنك البركة فبلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 17.92 جنيه وللبيع 18.21، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.01 جنيه وللبيع 18.21.



سعر اليورو اليوم



كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.21، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.00 جنيه وللبيع 18.19، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 17.97 جنيه وللبيع 18.17، وفي بنك مصر إيران سجل للشراء 17.95 جنيه وللبيع 18.25.



أسعار اليورو اليوم



كما ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي ليسجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.22، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.0 جنيه وللبيع 18.18، وفي بنك مصر سجل للشارء 18.04 جنيه وللبيع 18.18، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.21، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.16.

يرصد " الدستور" سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:عالميًا، تراجعت أسعار النفط العالمي، لتهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 1.27 % إلى 39.59 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا ما يعادل 1.01 % إلى 42.29 دولار.