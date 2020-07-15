رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-7-2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:23 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، شهدت بورصة الكويت بداية من الأسبوع الحالي خسائر، متكبدة لها منذ أكثر من شهر، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6 % تعادل 82.64 نقطة، ليقفل على مستوى 5094.22 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر السوق الأول ليغلق على خسارة بنسبة 1.9 % تعادل 108.3 نقاط ليقفل على مستوى 5552.71 نقطة، بسيولة بلغت 30.7 مليون دينار، تداولت 98 مليون سهم تقريبا عبر 4580 صفقة.

اقرأ أيضا:

سعر الدينار الكويتى اليوم 2020 بالبنوك المصرية


في المقابل، استقر مؤشر رئيسي 50 على تراجع أقل وبنسبة 0.86 %، أي 36.33 نقطة، ليقفل على مستوى 4195.57 نقطة، بقيمة قاربت 6 ملايين دينار.
أسعار الدينار الكويتي
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي، في البنك المركزي المصري وفي البنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الوطني، في المقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي وبنك مصر، كما شهد سعر الدينار الكويتي استقرارً في بنك بلوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم


تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13، أما في بنك الاسكندرية فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.23 جنيه وللبيع 52.03، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 50.00 جنيه وللبيع 51.61، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.06.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.13، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.18 جنيه وللبيع 52.06، وفي البنك المركزي المصري سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه 51.60 جنيه وللبيع 52.12، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.09، كما ارتفع الدينار في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.13، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.68 جنيه وللبيع 52.22.

في المقابل استقر سعر الدينار الكويتي الأربعاء أمام الجنيه المصري في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.09.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

«سيف نور أبيه».. «الدستور» داخل منزل عامل اليومية الكفيف (صور)

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»