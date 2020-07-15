سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 15-7-2020



في المقابل، استقر مؤشر رئيسي 50 على تراجع أقل وبنسبة 0.86 %، أي 36.33 نقطة، ليقفل على مستوى 4195.57 نقطة، بقيمة قاربت 6 ملايين دينار.

أسعار الدينار الكويتي

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي، في البنك المركزي المصري وفي البنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الوطني، في المقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي وبنك مصر، كما شهد سعر الدينار الكويتي استقرارً في بنك بلوم.



سعر الدينار الكويتي اليوم



تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 49.32 جنيه وللبيع 52.13، أما في بنك الاسكندرية فبلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.23 جنيه وللبيع 52.03، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 50.00 جنيه وللبيع 51.61، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.41 جنيه وللبيع 52.06.



كما ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الاسلامي ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.39 جنيه وللبيع 52.13، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.18 جنيه وللبيع 52.06، وفي البنك المركزي المصري سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه 51.60 جنيه وللبيع 52.12، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.09، كما ارتفع الدينار في البنك الاهلي الكويتي ليسجل للشراء 51.21 جنيه وللبيع 52.13، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 50.68 جنيه وللبيع 52.22.



في المقابل استقر سعر الدينار الكويتي الأربعاء أمام الجنيه المصري في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 52.09.

يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 15-7-2020، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:عالميًا، شهدت بورصة الكويت بداية من الأسبوع الحالي خسائر، متكبدة لها منذ أكثر من شهر، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6 % تعادل 82.64 نقطة، ليقفل على مستوى 5094.22 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر السوق الأول ليغلق على خسارة بنسبة 1.9 % تعادل 108.3 نقاط ليقفل على مستوى 5552.71 نقطة، بسيولة بلغت 30.7 مليون دينار، تداولت 98 مليون سهم تقريبا عبر 4580 صفقة.