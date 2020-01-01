تفاصيل شخصية عمرو عبد الجليل في «النمس والإنس»

بدأ الفنان عمرو عبد الجليل، تصوير أحداث فيلمه الجديد "النمس والإنس"، وذلك في لوكيشن تصوير المخرج شريف عرفة باستديوهاته في السادس من أكتوبر."الدستور" علمت أن عمرو عبد الجليل سوف يظهر بدور زوج صابرين وهو عفريت يعمل على الإيقاع بمحمد هنيدي وهو من الإنس، حيث يسعى لزواجه من منة شلبي من أجل أن ينجب منها ولدا.ويلعب شريف الدسوقي شخصية والد محمد هنيدي الذي يذهب معه لمنزل منة شلبي من أجل طلب يدها، قبل أن يعلما أنهما عفاريت.فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.