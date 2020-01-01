النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

أمرت النيابة العامة بدولة الكويت، بحجز الكويتية ريم الشمري، بتهمة الإساءة للجالية المصرية واستكمال التحقيق معها غدا الأربعاء، في الدعوى التي أقامها 3 مصريين مقيمين بالكويت.ودأبت ريم الشمري، خلال الفترة الماضية، على نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض وتسيء للجالية المصرية في الكويت، وطالب عدد من الكويتيين بالقبض عليها ومحاسبتها.وأثارت الفيديوهات التي تنشرها الشمري، غضب المصريين وعدد كبير من الشعب الكويتي.