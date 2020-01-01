محافظ الغربية: توريد 134 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم توريد 134 ألف و41 طن و427 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى مساء اليوم الثلاثاء، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى.وأفاد المحافظ، في بيان له، أن وارد اليوم بلغ 129 طن و60 كيلو، تم توريد 83 طن و318 كيلو للمطاحن، و45 طن و742 كيلو للبنك فى ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل بنطاق المحافظة تبلغ 130 ألف و703 فدان بعد التدقيق.