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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد شردي: الجيش المصري «مبيلعبش مع عيال»

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:44 م
الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي
سناء إسماعيل
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علق الإعلامي محمد شردي، على دعوة البرلمان الليبي للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي، قائلا إن هذه ليست دعوة ولكنها استغاثة، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي توجه لمصر.

وأضاف خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر ليس لها أي أطماع في ليبيا، ولا تريد التدخل فيها ولو كان سعيها هو التدخل لكانت تدخلت وقت قتل أبنائنا فيها في 2015، مشيرًا إلى أن ليبيا تنظر إلى تركيا على أنها محتل ونحن كذلك، متوقعا توقيع عقوبات على تركيا خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الجيش المصري عندما يتواجد في مكان "مبيلعبش مع عيال"، مشيرًا إلى أنه تم التدريب خلال مناورة "حسم 2020" للتعامل مع أي غواصات في هذه المنطقة.

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