«البترول» تكشف أسباب اندلاع حريق خط مازوت السلام

قال المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تمت السيطرة على الحريق الذي شبّ بخط خام (شقير - مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق، ما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب.أضاف عبدالقادر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.وانتقل إلى موقع الحريق طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود السيطرة والاخماد والوقوف على الوضع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.