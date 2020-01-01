30 سيارة إطفاء و6 خزانات مياه لإخماد نيران خط المازوت

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ30 سيارة إطفاء و6 خزانات مياه استراتيجية؛ للسيطرة على الحريق الهائل المشتعل في خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي، فيما حاصر رجال الإطفاء ألسنة النيران من كل الاتجاهات واقتربوا من السيطرة عل إخماده.كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت، مساء الثلاثاء، بلاغًا بوجود كسر في ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.أمر اللواء أسامة فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان مدعومة بخزانات مياه، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.‎