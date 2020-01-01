30 سيارة إطفاء و6 خزانات مياه لإخماد نيران خط المازوت

30 سيارة إطفاء و6 خزانات مياه لإخماد نيران خط المازوت
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:15 م
هدير مصطفىطباعة
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ30 سيارة إطفاء و6 خزانات مياه استراتيجية؛ للسيطرة على الحريق الهائل المشتعل في خط المازوت بطريق الإسماعيلية الصحراوي، فيما حاصر رجال الإطفاء ألسنة النيران من كل الاتجاهات واقتربوا من السيطرة عل إخماده.
كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت، مساء الثلاثاء، بلاغًا بوجود كسر في ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.
أمر اللواء أسامة فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان مدعومة بخزانات مياه، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.
كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت، مساء الثلاثاء، بلاغًا بوجود كسر في ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.
أمر اللواء أسامة فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان مدعومة بخزانات مياه، ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.