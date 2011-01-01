أراضى صهر أردوغان بمحيط قناة إسطنبول تدخل الحيز العمرانى

دخلت الأراضي التي يمتلكها بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية التركي بمحيط قناة إسطنبول إلى الحيز العمراني، ومن المقرر بناء منازل ومراكز تسوق على أرض البيرق.وكشفت صحيفة «سوزجو» التركية عن ملف فساد يتعلق بصهر أردوغان وشراء أراضي في منطقة قناة إسطنبول البحرية، وكان والده صادق البيراق، قد اشترى نحو 3 أفدنة في المنطقة عام 2003، وبعد عام من إعلان أردوغان عن مشروع قناة إسطنبول عام 2011، اشترى بيرات البيراق حوالي 13 فدانًا من الأرض المجاورة لوالده.ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة البيئة، قررت تحويل وإنشاء المنطقة المحيطة بقناة إسطنبول على أنها مدينة جديدة ودخلت حيز التنفيذ العمراني، ومع التعديلات تغيرت حالة أراضي المملوكة للبيراق والأراضي المحيطة بهم لتدخل ضمن إطار المنطقة السكنية.وذكرت الصحيفة أن السلطات وافقت على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة، المخطط إنشاؤها حول قناة إسطنبول، لتصبح بذلك الأرض التي اشترتها والدة أمير قطر الشيخة موزة في منطقة بقالي والبالغ مساحتها 44 فدانًا منطقة سياحية وتجارية.فيما أشارت الصحيفة إلى أن أعمال تطوير المدينة الجديدة، لا تزال مستمرة في الوقت الذي لا يزال عدد كبير من الخبراء والسياسيين الأتراك يرفضون هذا المشروع الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2011.من جانبها، أعدت وزارة البيئة خطة مكونة من 7 مراحل، ووصل المشروع في محافظتي "أرنافوتكوي وباشاك شهير" إلى المراحل الثلاث الأولى، وعلقت الوزارة الأعمال فيه بدءًا من 2 يوليو بسبب الاعتراضات، كما تمت الموافقة على الاستثمار العقاري للشيخة موزة في أرضها التي تقع بطريق قناة إسطنبول.