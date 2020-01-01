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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

الإمارات تعلن عودة موظفي حكومة الشارقة لمقار عملهم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:22 م
موظفي حكومة الشارقة
موظفي حكومة الشارقة
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أعلنت دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، عودة جميع موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة إلى مقار عملهم بنسبة 100% اعتبارا من الأحد المقبل حسب توجيهات من المجلس التنفيذي للإمارة.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام الجهات كافة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وجاهزية البيئة المكتبية وفق التدابير الوقائية التي تسمح بعودة الموظفين بنسبة 100% ومباشرة العمل باطمئنان وتحديد استقبال عدد المراجعين ضمانا للسلامة العامة، منوهة إلى أهمية التقليل من العمالة المساعدة وفقا لحاجة العمل.

وأشارت إلى استثناء العودة إلى مقر العمل مع استمرار العمل عن بعد لفئة الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة على أن يتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمن الخطة الشاملة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في إمارة الشارقة.

ونوه بن خادم إلى أنه تم مسبقا تعميم اللوائح التفصيلية التي تحوي الاستعدادات التي على جميع الجهات اتخاذها لاحتواء عودة الموظفين كافة إلى مكاتبهم وتمت المتابعة معهم بشأن اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لضمان توفير بيئة مكتبية آمنة تحقق استمرارية الأعمال باطمئنان.

كما تم توضيح الإرشادات والتدابير كافة والخاصة بهذه المرحلة عبر دليل العودة إلى العمل لدوائر وهيئات حكومة الشارقة الذي أصدرته الدائرة مسبقا وتم إدراجه في الموقع الإلكتروني.

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