تحذيرات من فقدان المطارات الألمانية وظائف عشرات الآلاف

عقب استمرار ضعف عدد الركاب في المطارات الألمانية في يونيو الماضي، حذر الاتحاد الألمانيللطيران من فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.وقال المدير التنفيذي للاتحاد، رالف بايسل، اليوم الثلاثاء في برلين: "نحن في حالة تأهب قصوى بالنسبة لعمال النقل الجوي"، مؤكدًا ضرورة تمديد نظام العمل بدوام جزئي، لأنه ليس من المتوقع العودة للمستوى الذي كان قبل أزمة جائحة كورونا قبل عام 2023.وعلى الرغم من زيادة الرحلات الجوية في الأسابيع الأخيرة، لا تزال حركة الطيران في المطارات الألمانية منخفضة بنحو 85% مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.وتم إحالة نحو 80% من موظفي المطارات في ألمانيا إلى العمل بالدوام الجزئي.وأعيد تطبيق نظام العمل بالدوام الجزئي، الذي طبقته ألمانيا لأول مرة قبل حوالي عشرة أعوام لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، في مارس بعد أن أجبرت الجائحة فرض قيود واسعة على على حركة الطيران والحياة العامة.ويسمح هذا النظام في الأساس لأن تغطي الحكومة تكاليف نسبة كبيرة من أجور العاملين الذين أُحيلوا إلى الدوام الجزئي لمدة أقصاها 12 شهرا.وبحسب بيانات اتحاد الطيران الألماني، يعمل في المطارات الألمانية حوالي 180 ألف موظف.