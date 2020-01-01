«الصحة» حذرت منها.. بوابات التعقيم تزيد فرص الإصابة بالربو

"مشاكل في الجلد والعين"

"الربو"

"التهاب رئوي"

قررت وزارة الصحة عودة جميع العاملين بالديوان العام والجهات التابعة لها فى أماكن العمل المخصصة لهم فى الأوقات الرسمية، محذّرة من بوابات التعقيم بالكلور والمطهرات، مشيرة إلى أنه لا ينصح برش الأشخاص بها فى أماكن العمل.حذر الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، من بوابات التعقيم، مؤكدا أنه لاجدوى منها وقد تسبب مشاكل صحية بسبب المواد الكيمائية المستخدمة مثل حساسية الجلد والعين.تزداد فرص الإصابة بالربو عند تعرض الرئتين لغاز الكلورين الموجود بالكلور، فهو يؤدي إلى تهيح القصبة الهوائية.تمثل خطرا على الجهاز التنفسي، إذ تحتوي على مواد كيماوية نفاذة، تتسبب في تهيج الأغشية المخاطية للجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى الإصابة بحساسية الصدر، وعندما تخترق هذه المواد الكيميائية الرئتين والشعب الهوائية، تسبب الالتهاب الرئوي.