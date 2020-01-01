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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«السعيد» تشارك بالندوة الإلكترونية لجمعية رجال الأعمال المصريين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:27 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالندوة الإلكترونية التي تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

ومن المقرر أن تتطرق الندوة إلى دور مجتمع الأعمال المصري في مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، والآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة سواء أكانت اقتصادية أو صحية أو سياسية وأثر ذلك على خطط التنمية المستقبلية فضلًا عن مناقشة محاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.

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