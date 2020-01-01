استمرار تعليق القداسات في إيبارشية نجع حمادي حتى 3 أغسطس

أعلنت إيبارشية نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، عن استمرار تعليق القداسات بالإيبارشية حتى يوم 3 أغسطس المقبل.وقال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في بيان، أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وأضاف أنه يستمر تعليق الصلوات والقداسات بالإيبارشية إلى الاثنين 3 أغسطس المقبل، على أن يعاد تقييم الموقف وانتشار وباء كورونا المستجد آنذاك.وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عن أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وأختتم: "أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".