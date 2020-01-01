عقيلة صالح يلتقي الرئيس الإيطالي لبحث ملف ليبيا اليوم

يلتقي اليوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، ورئيس البرلمان الإيطالي روبيرتو فيكو، ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو.وكان المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، قد أعلن أن صالح قد وصل مساء الاثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.