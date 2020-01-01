أولياء الأمور: ولادنا هيعوضوا في اللغة الأجنبية الثانية ويجمعوا درجات

اصطف أولياء الأمور في الجهة المقابلة بمحيط مجمع مدارس دار السلام، وبدأوا يتناولون الأحاديث بفرحة عارمة على وجوههم أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية "اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الايطالية".تروي أماني ولى أمر نهى السيد، طالبة علمي رياضة بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية أن اللغة الأجنبية الثانية من المواد التي يبحث فيها الطالب عن كيفية تجميع درجات، قائلة: "أول مرة بنتي متبقاش قلقانة وبتعيط قبل الامتحان".بينما قالت ماجدة أحمد، أحد أولياء الأمور أن سلمى ابنتها لم تذاكر اللغة الفرنسية إلا ليلة الامتحان، وقامت باستثمار الوقت لمراجعة باقى المواد الدراسية.أما نجلاء، أحد أولياء الأمور تروي أن مادة اللغة الفرنسية من المواد السهلة التي يتخذها الطلاب ملجأ لتجميع الدرجات، متمنيا أن تعم الفرحة على الطلاب.بدأ طلاب الثانوية العامة في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حفاظًا على صحتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.