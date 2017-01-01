مسيحية في دعوى «إثبات زواج»: الكنيسة مسجلتش العقد فاتجوز تاني

تقدمت سيدة مسيحية بدعوى تطالب فيها بإثبات زواجها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر؛ عقب استغلال زوجها خطأ الكنيسة في عدم تسجيل عقد زواجهم الذي دام 7 سنوات، وتزوج من أخرى.وقالت السيدة «م. أ»، في دعواها التي حملت رقم 152 لسنة 2020: «تقدم لخطبتي مثل أي شاب مقبل على الزواج، واستمرت خطوبتنا لفترة، حتى اتفقنا على موعد طقوس إكليل الزواج انتهينا من تجهيز شقة الزوجية، وتم عقد زواجنا بالكنيسة الكاثوليكية وبشهادة الشهود، وبارك لنا الأب راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك، وتم الزفاف وسط حضور هائل بين الأهل والأصدقاء».وتابعت الزوجة: «عشت معه حياة طبيعية مثل أي زوجين، ولم يثمر زواجنا عن إنجاب أطفال، وكنا نواصل الصلاة ليلًا مع النهار ليرزقنا الرب بالذرية الصالحة وبعد سبع سنوات كاملة انقلبت حياتي رأسًا على عقب وأصبحت أمام زوج ليس زوجي وكأنني في كابوس، فمنذ سنتين وتحديدا بمنتصف سنة 2018 ذهب زوجي لتجديد البطاقة الشخصية الخاصة به لانتهائها، وطلب من المسؤول تغير بطاقته من عازب لمتزوج، فطلبوا منه شهادة زواج مدني».وأضافت: «عندما حاول استخراج شهادة زواجنا من السجل المدني، اكتشف بأن زواجنا ليس مسجلًا مدنيًا، وتوجهنا على الفور للكنيسة واكتشفنا عدم قيام الكاهن بتسجيل عقد زواجنا مدنيًا، وتوجهنا للكاتدرائية التى أكدت صحة زواجنا بشهادة الشهود، هنا زوجى ظهر على حقيقته البشعة وانكشف وجهه الشيطاني، فسريعا استغل عدم تسجيل عقد زواجنا رسميًا بالسجل المدني وتشاجر معي وطردني من شقة الزوجية».وأردفت: «لم يسأل عنى مطلقا وعندما حاولت الاتصال به لإصلاح الأمر معه وإيجاد حل في تسجيل عقد زواجنا، فاجأني بأننى لست زوجته ولا يوجد إثبات رسمى على زواجنا، وبعد شهور بسيطة تزوج امرأة أخرى بالكنيسة الارثوزيكية برغم عدم وجود تعدد زوجات فى ديننا، لكنه أخبرني بأنه لا يوجد إثبات بأنه تزوجنى من الأساس؛ لذلك لجأت لرفع دعوى إثبات زواج رسمى وذلك بشهادة الشهود والإشهار وبعقد الزواج الكنسى الذى لم يتم تسجيله».