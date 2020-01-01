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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الصديقتان تراجعان «الفرنسية»: نبحث عن الدرجة النهائية لتعويض ما ضاع

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:28 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
سالي رطب
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يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبها الثلاثة اليوم الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، واستقبلت لجنة مدرسة الشهيد محمود البداروي بسمنود بمحافظة الغربية الطلاب بعد القيام بعملية التعقيم والتفتيش اليومية.

وعلى الرغم من دخول كل الطلاب إلى اللجنة وقفت منى وصديقتها بجانب السور الخلفي للمدرسة حاملة مذكرات للمراجعة، حيث قالت منى "الفرنساوي بالنسبة لى مادة الدرجة النهائية لأنه سهل وهقدر أعوض من خلاله الدرجات التي ضاعت مني بسبب صعوبة امتحان بعض المواد الأخرى".

وتابعت صديقتها وقفت بجوار السور الجانبي للمدرسة حتى لا يراني المسئولين عن اللجنة ويجبروني على دخول الامتحان، وأنا احتاج للمراجعة بدلًا من المكوث ساعة كاملة داخل اللجنة دون مذكرات أو أوراق تساعدني على المراجعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت مع بداية امتحانات الثانوية العامة دخول الطلاب للجان قبل موعد الامتحان بساعتين من الثامنة صباحًا للتاسعة على أن يبدأ الامتحان في العاشرة حتى يسمح للمسئولين عن اللجنة بتعقيم الطلاب وتفتيشهم قبل الدخول.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).

ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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