الأرصاد: الصيف هذا العام أفضل ولم نتعرض لموجات حارة حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف هذا العام أفضل من العام الماضى حتى الآن، لافتًا إلى أننا لم نتعرض لأى موجات حارة فى النصف الأول من فصل الصيف ولم نسجل درجات حرارة مرتفعة.وأضاف الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن حالة الطقس بالأمس كانت لطيفة والأجواء كانت جيدة جدًا فى النهار، لافتًا إلى أن الشبورة المائية التى كانت موجودة بكثافة صباح أمس عملت على حجب أشعة الشمس وتلطيف الجو.وأوضح أن طقس اليوم لا يختلف عن طقس البارحة، حيث أن تكون السحب بالصباح الباكر وغياب الشمس هى ما أعطت المواطنين إحساسا بطقس ممتع، منوها بأنه سيكون هناك نشاط بالرياح ببعض المناطق.وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة بالسواحل الشمالية بين 29 و30 درجة مئوية، بالقاهرة من 35 إلى 36.