«ممدوح حمزة» و«اعتناق فكر داعش» أبرز محاكمات اليوم

- محاكمة المتهمين بمنع دفن ضحية كورونا بالدقهلية

- محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف

- محاكمة 555 متهما بـ "اعتناق فكر داعش"

- محاكمة العضو المنتدب لشركة «إيجوث»

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدد من المحاكمات التي تهم الرأي العام ومن بينها محاكمة ممدوح حمزة في التحريض على العنف، ومحاكمة متهمين في قضية داعش، والمتهمين بمنع دفن متوفية بفيروس كورونا.تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة، أولى جلسات محاكمة 42 متهمًا من أهالي قريتي البهو وشبرا البهو التابعتين لأجا في الدقهلية؛ لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.والقضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ.ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تكوين تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، عرض السلم العام للخطر، بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا، فضلًا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة.يذكر أن قررت المحكمة الجلسة السابقة بوضع ممدوح حمزة على قوائم الممنوعين من السفر في اتهامه بالتحريض على العنف.ونسبت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.تنظر المحكمة العسكرية محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتناق فكر داعش"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونا و543 ألف جنيه.تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود. وشريف محمد على.وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م" و"ماجدولين م خ"، وسهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب بإحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.