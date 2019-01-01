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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة تعديات على أراضي «الآثار» بالعامرية (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:56 ص
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثان بالإسكندرية، برئاسة محمد هنداوى، وبمشاركة هيئة الآثار، بإزالة تعديات على أراضى خاضعة لهيئة الأثار بمنطقة الهوارية بنطاق الحي.

وقام رئيس وحدة التدخل السريع ومدير أشغال طريق وإلادارات المعنية، والكول الأمنى ومأمون قسم العامرية ثان، ومندوبى هيئة الآثار، بإزالة أسوار ومبانى بالطوب الأبيض.

وأسفرت الحملة عن إزالة الأسوار والمباني بطول 250×20 بقرارات إزالة صادر من هيئة الآثار بالهوارية خلف واحة خطاب، بأرقام 6932019 و22532020 و52872019 وقطعة بمساحة 150×20.

وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الكهرباء بحى العامرية ثان برفع كفاءة الإنارة بنطاق الحى، باستكمال تركيب الكشافات بقرية بغداد بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع ضمن خطة 2019-2020 ضمن الخطة الاستثمارية 2019-2020.
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية
إزالة تعديات بالعامرية

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